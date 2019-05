Il Toro blinda Belotti: il gallo rinnova coi granata fino al 2022! 

L’attaccante del Toro, Andrea Belotti, rinnoverà il contratto coi granata fino al 2022: manca solo l’ufficialità

Il Toro continua il suo percorso di crescita. Tra campionato e mercato, la società di Urbano Cairo punta sempre più in alto. A conferma di ciò non è solamente la vertiginosa scalata in Serie A verso le alte posizioni di classifica, ma anche il fatto di voler blindare i suoi gioielli più preziosi. Tra questi c’è anche Andrea Belotti.

L’attaccante granata ha un contratto fino al 2021, ma ora potrebbe allungare fino al 30 giugno 2022. A certificare il rinnovo è il bilancio del Torino. Nei documenti ufficiali appare infatti la scritta “2022” accanto al nome del centravanti granata. Manca quindi solamente l’ufficialità del rinnovo. Nel contratto dovrebbe poi restare la clausola di 100 milioni valida solo per l’estero.