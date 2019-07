Calciomercato Toro, scatta la caccia ad un portiere: la situazione dei granata tra i pali, tra partenze e ritorni

C’è anche un portiere, nella lista della spesa che il neo direttore sportivo Massimo Bava ha in mente per l’estate. Perché il suo Toro, in questo momento, tra i pali può fare affidamento soltanto – numericamente parlando – su Sirigu e sul veterano Rosati.

Ichazo infatti è andato in scadenza di contratto, mentre Vanja Milinkovic-Savic è prossimo al passaggio allo Standard Liegi. Improbabili le ipotesi poi portano al rientro in rosa di giovani come Cucchietti o Zaccagno di rientro da prestiti, la soluzione più probabile è allora quella di una mossa sul mercato per completare il reparto.