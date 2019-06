Il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha annunciato qualche innesto importante e ha parlato del possibile arrivo di Simone Verdi

Intervistato da Radio Sportiva, il Presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche del calciomercato e del possibile ritorno di Simone Verdi nel club granata.

Ecco le sue parole a riguardo: «L’obiettivo che abbiamo oggi è di compattarci e affrontare al meglio l’Europa League, oltre a Serie A e Coppa Italia. Faremo un paio di innesti importanti Verdi? Non parlo di giocatori che non sono del Torino. Lui è stato in granata da ragazzino e sicuramente è migliorato molto».