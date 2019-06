Calciomercato Toro, Cairo: «Pereyra non è più un obiettivo. E su Izzo…»

Il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha parlato dei prossimi obiettivi per rinforzare la rosa in vista dell’Europa

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha risposto alle domande relative al calciomercato dei granata.

Ecco le sue parole: «Vogliamo fare un po’ di innesti cercando di avere una panchina più lunga. Cerchiamo di ottenere i migliori. Ma non sarà facile riuscire in questo intento. Pereyra? Non me ne sta parlando da molto tempo. Abbiamo altri obiettivi ora. Izzo? Ci siamo incontrato col suo procuratore perché c’erano interessamenti da parte di squadre straniere, ma noi abbiamo deciso di puntare su di lui».