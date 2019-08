Calciomercato Toro, il direttore generale Comi annuncia nuovi rinforzi 

Il direttore generale del Toro, Antonio Comi, ha annunciato nuovi rinforzi in vista della prossima stagione

Nel corso della 22esima edizione della Cervino CineMountain di Aosta, apritesi con una serata decimata al Grande Torino, il direttore generale del club granata, Antonio Comi, ha annunciato nuovi rinforzi in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole riportate da La Stampa: «Qualcuno arriverà, ma dovrà avere caratteristiche tali da alzare davvero il livello della squadra. Un po’ di storia granata penso di conoscerla e dico che il Torino non ha mai avuto quello che c’è oggi. Non viaggiamo su una Ferrari, ma neppure su una 500: il club non guarda solo al presente ma anche al futuro».