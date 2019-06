Dopo una stagione passata in crescita, il centrocampista del Toro, Sasa Lukic, è finito nel mirino del Parma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Parma avrebbe individuato in Sasa Lukic il profilo ideale per il centrocampo della prossima stagione.

Il serbo, classe 1996, ha vissuto in finale di stagione in crescita ed è diventato stabilmente titolare nel Toro di Mazzarri. Grazie alle sue prestazioni, il Parma ha deciso di puntare su di lui come obiettivo del calciomercato estivo.