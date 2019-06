Calciomercato Toro: obiettivo Cutrone, trattativa aperta con il Milan

Calciomercato Toro: Walter Mazzarri avrebbe individuato in Patrick Cutrone il nome giusto per l’attacco granata

Il Milan deve ancora conoscere il nome che siederà sulla panchina rossonera e impostare con lui il mercato. Per questo motivo tutte le trattative in entrata o in uscita sono al momento congelate. Il Toro lo sa e attende paziente l’evolversi degli eventi.

Uno dei profili più seguiti in casa granata rimane quello di Patrick Cutrone. In particolare, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino l’avrebbe inserito nella lista degli obiettivi per rinforzare la rosa. Il bomber piace, e molto, per potenzialità e polivalenza. Gli ampi margini di crescita e la capacità di Mazzarri di lavorare con i centravanti sono gli elementi che convincono i granata.