Calciomercato Toro, in vista della prossima Europa League, i granata sono alla ricerca di rinforzi in difesa: proposto un’esterno sinistro dell’Inter

Il Toro domani si ritroverà al Filadelfia per iniziare la stagione e per prepararsi in vista dell’Europa League.

I granata sono alla ricerca di un rinforzo per la corsia di sinistra. Come riportato da Sky Sport, ai granata sarebbe stato offerto il cartellino di Federico Dimarco, di proprietà dell’Inter e l’ultimo anno in prestito al Parma.