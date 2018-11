Toro, in assenza di centrocampisti i granata puntano Machin

Il Toro, pensando ad un addio di Soriano e Lukic, punta Machin del Pescara per rimpolpare il centrocampo

Il Torino rischia di trovarsi senza centrocampisti, infatti tra un Soriano deludente che potrebbe andar via già a gennaio e un Lukic – che non essendo tra i favoriti di Mazzarri – rischia di andare in prestito, i granata potrebbero restare a quota -2 centrocampisti. La dirigenza del Toro sembra si stia già muovendo e le voci di mercato dicono che nel mirino di Cairo ci sia Jose Machin, talento 22enne del Pescara già seguito da Milan e Inter.

Le ricerche del club granata si concentrano su una mezzala che riesca ad inserirsi nell’area di rigore avversaria e Machin sembra rispecchiare tutte queste caratteristiche. Il giovane centrocampista vanta un passato nella primavera della Roma dove nella stagione 2015-’16 vince lo scudetto di categoria. Nonostante il rendimento un po’ incostante di Machin– pur restando che le prestazioni soddisfacenti superino quelle deludenti – è dotato di grandi margini di miglioramento e crescita. Nel caso l’affare andasse in porto la richiesta del Pescara si aggirerebbe intorno ai 7 milioni e il 50% dei proventi andrebbero alla Roma.