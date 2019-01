Balic lascia l’Udinese, è ufficiale: va in Olanda

Calciomercato Udinese, Andrija Balic saluta: il giovane centrocampista vola in Olanda, è del Fortuna Sittard

Solo quattro presenze in Serie A per Andrija Balic con la maglia dell’Udinese in questa stagione, il centrocampista croato pronto a vivere una nuova esperienza da protagonista all’estero. I bianconeri hanno raggiunto l’accordo per la cessione a titolo temporaneo del cartellino del 21enne al Fortuna Sittard.

Ecco la nota ufficiale diramata dal club friulano sul proprio sito internet: «Udinese Calcio ha infatti raggiunto con la società olandese un accordo per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del centrocampista croato. Ad Andrija gli auguri dell’Udinese per la sua nuova avventura!».