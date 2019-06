Calciomercato Udinese: Behrami potrebbe lasciare i bianconeri

Un po’ a sorpresa Valon Behrami potrebbe lasciare l’Udinese a fine giugno: dubbi sul rinnovo del contratto dello svizzero

Si potrebbero separare prima del previsto le strade di Valon Behrami e l’Udinese. Il contratto dello svizzero, infatti, è in scadenza il 30 giugno e molto probabilmente non sarà rinnovato.

Pesano molto su questa decisione le precarie condizioni fisiche del centrocampista elvetico, nell’ultima stagione capitano dei bianconeri. Come riporta tuttoudinese.it se non dovesse rimanere a Udine,e Behrami potrebbe tornare in Svizzera al Sion.