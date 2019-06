Calciomercato Udinese: per il centrocampo piace Chibsah

Calciomercato Udinese: a centrocampo si segue con interesse Raman Chibsah, mediano classe 1993 del Frosinone

Dopo Jajalo l’Udinese continua a essere molto attiva sul mercato. Igor Tudor vuole mettere un altro colpo a centrocampo (reparto che insieme alla difesa ha più bisogno di forze fresche) e starebbe guardando in casa Frosinone.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, la società friulana si sarebbe messa sulle tracce di Raman Chibsah: centrocampista classe 1993 in forza ai ciociari. L’anno scorso per lui, in Serie A, ben 32 presenze condite da un gol.