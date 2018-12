Gnoukouri: vicino l’accordo Inter – Crotone! Ursino: «Attendiamo l’ok del giocatore»

Udinese – Gnoukouri, trattativa destinata a tramontare: il centrocampista dell’Inter è ad un passo dal Crotone. Ali Adnan può finire al Besiktas, mentre in entrata…

Mercato Gnoukouri, parla il ds del Crotone Ursino – 19 gennaio

Inter e Crotone hanno raggiunto l’intesa per il passaggio alla corte di mister Davide Nicola di Gnoukouri, giovane centrocampista di proprietà del club nerazzurro, ma i due club sono in attesa della decisione definitiva del calciatore che non ha ancora dato l’ok al suo passaggio in Calabria, come confermato dal ds Ursino a “Premium Sport“: «Mi incontrerò con il suo agente Ferrari e vedremo se si potrà fare questo matrimonio. Se non viene lui verrà un altro, non si può tergiversare ancora. Si è perso già molto tempo».

Gnoukouri: vicino l’accordo Inter – Crotone – 18 gennaio, ore 22.39

Importanti aggiornamenti sul futuro di Assane Gnoukouri, centrocampista in uscita dall’Inter. Il classe 1996 non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione e la dirigenza nerazzurra ha optato per una cessione in prestito per fargli aumentare il minutaggio. Dopo gli inserimenti delle ultime ore, il Crotone ha mosso passi importanti: secondo quanto riporta Premium Sport, è sempre più vicino l’accordo con l’Inter per il prestito del giovane mediano. Attesi aggiornamenti, ci siamo quasi.

Gnoukouri: c’è anche la Fiorentina – 18 Gennaio

Gnoukouri, giovane centrocampista dell’Inter, potrebbe lasciare il club interista a gennaio. Sul calciatore dell’Inter ci sono Crotone, Udinese e Chievo Verona ma secondo “La Gazzetta dello Sport” anche la Fiorentina sarebbe sulle tracce del centrocampista. I viola cercano un nuovo mediano da regalare a Paulo Sousa per lanciare la sfida europea e Gnoukouri potrebbe fare al caso del tecnico portoghese.

Gnoukouri: si inserisce il Chievo Verona? – 16 Gennaio, ore 23.55

Su Assane Gnoukouri si inserisce anche il Chievo Verona, che ha chiesto informazioni all’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dunque, il club gialloblù vorrebbe il centrocampista nerazzurro, perché ha intenzione di cautelarsi nel caso in cui venga ceduto uno tra Castro e Radovanovic.

Udinese – Gnoukouri, obiettivo da eliminare dal taccuino?

Il centrocampista ivoriano di proprietà Inter piace molto alla dirigenza friulana, ma è sempre più vicino al Crotone: oggi potrebbe chiudersi la trattativa. Chi potrebbe partire è anche Ali Adnan: l’esterno sinistro non sta trovando spazio alla corte di Delneri e sulle sue tracce c’è il Besiktas: non soddisfatto da Caner Erkin, il club turco ha avviato i contatti con i bianconeri.

IN ENTRATA – Chiuso l’affare Lasagna in vista di giugno, con l’attaccante del Carpi che prenderà il posto di Duvan Zapata, l’Udinese sta pensando al ritorno di Mathias Ranegie per l’attacco: reduce dall’esperienza al Djungarden, il 32enne per voce del suo agente potrebbe avere un’altra chance alla Dacia Arena. Infine, attenzione alla pista francese per il centrocampo: continuano le voci su interesse dei friulani su Lassana Coulibaly, ventenne di proprietà Bastia.