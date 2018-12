Calciomercato Udinese, dal Granada arriva Aly Malle

Aly Malle arriva all’Udinese a titolo definitivo. L’esterno offensivo maliano sarà bianconero fino a giugno 2022

Archiviato il campionato 2016-2017, l’Udinese inizia a programmare per il futuro. A poche ore dai rinnovi di Delneri e Perica, il club friulano ha ufficializzato l’arrivo in bianconero del maliano Aly Malle. L’esterno offensivo classe ’98 arriva a titolo definitivo dal Granada appena retrocesso nella Secunda División spagnola. Malle, che nell’ultima stagione ha collezionato 11 presenze in Liga e 20 col la seconda squadra del Granada, si è legato alla squadra di proprietà della famiglia Pozzo fino al 30 giugno 2022.