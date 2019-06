Calciomercato Udinese: in arrivo in prestito il giovane Gueye

Calciomercato Udinese: i bianconeri potrebbero ricevere dal Watford il giovane centrocampista Pape Alassane Gueye

Tudor potrebbe presto ricevere il suo secondo regalo a centrocampo dopo l’arrivo di Jajalo. In sinergia con il Watford, infatti, è quasi sicuro l’arrivo del giovane centrocampista Pape Alassane Gueye.

Stando a quanto riportato dai media francesi ed inglesi, il Watford, superando la concorrenza del West Ham, avrebbe chiuso con il Le Havre per il giovane centrocampista classe ’99, che verrà immediatamente girato in prestito per maturare e crescere all’Udinese.