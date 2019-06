Calciomercato Udinese: Mandragora messo sul mercato? Le ultime

L’Udinese starebbe valutando se mettere sul mercato Rolando Mandragora: arrivato per 20 milioni non ha reso come sperato

È tempo di riflessioni in casa Udinese. Come riporta il Messaggero Veneto al centro dei pensieri di Pierpaolo Marino c’è Rolando Mandragora. Il centrocampista arrivato la scorsa estate con la pesante etichetta di ‘mister 20 milioni’ non è mai mancato in impegno, ma la resa non è stata quella che ci si aspettava.

Il parallelo arrivo di Jajalo, che copre lo stesso ruolo di Mandragora, è un indizio che unito al forte interesse della Fiorentina per il bianconero può far immaginare una cessione dell’ex Genoa in estate.