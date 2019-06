Calciomercato Udinese: Opoku sul piede di partenza

Con l’ultimo arrivo di Rodrigo Becao, l’Udinese potrebbe fare a meno del difensore Opoku dopo appena un anno di permanenza

L’Udinese dopo Jajalo ha piazzato il colpo Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano sarà presto in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con la società friulana. Ma per un difensore che entra, probabilmente, ci sarà un difensore che va.

L’indiziato numero uno è Nicholas Opoku, che pur essendo legato ai friulani da un contratto quadriennale, secondo ghanasoccernet.com potrebbe essere trasferito già questa estate. In bianconero ha totalizzato 12 apparizioni per un totale di 908 minuti.