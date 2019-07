L’ex Cagliari Padoin può ripartire dall’Udinese. Il giocatore può vestire la maglia dei friulani, ecco i dettagli

Simone Padoin è pronto a lasciarsi alle spalle il Cagliari per tentare una nuova esperienza in Serie A. L’Udinese sarebbe intenzionata a offrire una chance al terzino ex Juve.

Come fa sapere il quotidiano Tuttosport, la società di Pozzo avrebbe in mano il giocatore. Padoin è vicino alla firma dell’accordo che lo legherà all’Udinese, dopo essersi svincolato.