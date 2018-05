Silvan Widmer è pronto a fare il salto di qualità: il laterale svizzero piace a diversi top club italiani, ma il Borussia Dortmund è pronto a battere la concorrenza

Considerato uno degli esterni più interessanti del panorama internazionale, Silvan Widmer è pronto a fare il salto di qualità. Prelevato dall’Aarau nell’estate 2012 per 750 mila euro, lo svizzero si è imposto nel calcio che conta grazie alla fiducia dell’Udinese: dopo una stagione in prestito al club svizzero, dall’estate 2013 è uno dei cardini della compagine friulana. 23 presenze, 3 reti e 2 assist fin qui per il classe 1993, che ha attirato l’interesse dei top club nostrani: dalla Juventus al Napoli, in tanti hanno tentato di strappare il laterale ai bianconeri nelle scorse sessioni di mercato.

Ma il futuro di Silvan Widmer potrebbe essere all’estero secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com: da fonti vicine all’entourage del calciatore, il Borussia Dortmund ha avviato i contatti con l’Udinese per imbastire una trattativa in vista della sessione di mercato estiva. L’Udinese è pronta a monetizzare, con il BVB che cerca un’alternativa per la corsia destra: negli scorsi giorni si è parlato di Stephan Lichtsteiner, ma il profilo del calciatore in scadenza con la Juventus non convince a pieno la dirigenza giallonera per motivi anagrafici. Sensazioni positive sul buon esito della trattativa: attesi aggiornamenti.