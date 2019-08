Calciomercato Udinese: sondaggio per Cristian Molinaro

L’Udinese avrebbe preso contatti con l’agente di Cristian Molinaro, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Frosinone

Il mercato degli svincolati regala sempre qualche occasione a gratis ed è attentamente seguito dai club di Serie A. Come riporta Tuttosport Parma ed Udinese si sarebbero mosse per il terzino sinistro Cristian Molinaro, 36 anni, attualmente svincolato dopo l’esperienza della passata stagione a Frosinone in cui ha totalizzato 14 presenze.

Per il Parma quello di Molinaro sarebbe un ritorno. Per quanto riguarda l’Udinese, pare che la società si sia mossa con l’agente del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione.