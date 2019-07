Calciomercato Udinese, per la mediana spunta un nuovo nome: si tratta di un giovane centrocampista polacco

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe un nuovo nome per la mediana dell’Udinese.

Il club friulano sta guardando in Polonia e precisamente al Piast Gliwice, squadra in cui gioca Patryk Dziczek. Il classe ’98 ha giocato le tre gare dell’ultimo Europeo Under 21 in cui vi era anche l’Italia.