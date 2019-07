Calciomercato Venezia: idea Fuzato per la porta dei lagunari

Il Venezia inizia a muoversi sul mercato e per la propria porta starebbe pensando al giovane portiere della Roma Fuzato

Dopo una stagione vissuta nell’anonimato, Daniel Fuzato sembra poter avere la possibilità di lasciare Roma, per giocare con costanza e mettere in mostra le proprie qualità. Sul portiere italo-brasiliano hanno messo gli occhi 2 club italiani di Serie B: Trapani e Venezia (con i lagunari che aspettano ancora di conoscere il proprio destino)

Fuzato non è l’unico obiettivo del Venezia. Il club di Tacopina segue con interesse anche Aramu per l’attacco. Mentre sono in uscita Lombardi(tornato alla Lazio), Bruscagin, Schiavone e Bentivoglio.