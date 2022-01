Venezia, per l’attacco spunta Maja: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia sta cercando un attaccante da inserire in rosa, oltre a Lapadula piace anche Maya del Bordeaux: la situazione

Non solo Lapadula per l’attacco del Venezia. I lagunari stanno lavorando in questi giorni per consegnare un rinforzo a Zanetti.

Piace anche Maya, attaccante del Bordeaux. Il giocatore non sarebbe convinto e preferirebbe la Premier League: Birmingham e Blackburn Rovers avrebbero chiesto info. A riferirlo Tuttosport.