Calciomercato Verona, ad un passo l’ingaggio di un terzino del Sassuolo: rinforzo in arrivo per mister Juric

Il Verona è ad un passo da un nuovo innesto per mister Juric. Si tratta di Claude Adjapong: il terzino destro del Sassuolo classe 1998, secondo Sky Sport, si trasferirà infatti in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

L’acquisto per il Verona potrebbe essere perfezionato già nelle prossime ore. Nell’ultima stagione l’esterno basso ha disputato 5 partite in Serie A ed è stato convocato da Di Biagio per il recente Europeo Under 21 giocato in casa.