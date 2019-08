Calciomercato Verona: fatta per l’arrivo di Jocic, i dettagli

Calciomercato Verona: gli scaligeri hanno messo a segno un altro colpo di mercato, in arrivo Bogdan Jocic

L’Hellas Verona batte un altro colpo sul mercato e chiude per un importante arrivo. Come riporta Gianluca Di Marzio il giovane Bogdan Jocic ha firmato con la società veneta.

Il centrocampista classe 2001 arriva dalla Stella Rossa ed è in grado di giocare come trequartista o come centrocampista centrale, Jocic ha firmato per 4 anni. Probabile che per quest’anno “galleggi” tra Primavera e Prima Squadra.