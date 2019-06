L’ Hellas Verona fa spesa all’Atalanta: tre giocatori nerazzurri nel mirino

Arkadiusz Reca, Luca Valzania e il ritorno di Marco D’Alessandro sarebbero le nuove idee del Verona

Come informa L’Arena, l’Hellas Verona avrebbe messo nel mirino ben tre giocatori dell’Atalanta di Gasperini. Stiamo parlando di Arkadiusz Reca, Luca Valzania e Marco D’Alessandro, quest’ultimo una vecchia conoscenza dell’Hellas (30 presenze e 3 gol in gialloblù nella stagione 2011/2012 per lui).

Il primo sarebbe l’ideale per il gioco di Juric vista la sua duttilità e la sua corsa. Il secondo è reduce da una stagione poco brillante a Frosinone e cerca una piazza per rilanciarsi ma la concorrenza è fitta. Infine D’Alessandro è invece una vecchia conoscenza dell’Hellas: esterno dalle spiccate doti offensive, potrebbe fornire ai gialloblù una buona dose di esperienza.