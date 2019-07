Calciomercato Virtus Entella, chiusa una doppia operazione 

La Virtus Entella ha chiuso ufficialmente una doppia operazione: una in entrata e una in uscita. I dettagli

Attraverso una nota ufficiale, la Virtus Entella ha comunicato una doppia operazione: una in entrata e una in uscita. Da una parte è stato comunicato di aver perfezionato l’accordo con il Genoa l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Federico Valietti, difensore classe 1999.

Dall’altra parte è stato comunicato di aver trasferito alla Virtus Francavilla, con la formula del prestito, il centrocampista classe ’98 Leonardo Di Cosmo.