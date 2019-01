Nell’anno del centenario del capitano del Grande Torino, Valentino Mazzola, si pensa di intitolare un’area verde in suo nome vicino al Filadelfia

Quest’anno saranno passati 100 anni dalla scomparsa di Valentino Mazzola, storico capitano del Grande Torino. In suo onore, la circoscrizione 8 di Torino starebbe pensando di intonare una zona della città nel suo ricordo. La famiglia del capitano ha infatti espresso al presidente della società di Urbano Cairo, la volontà di intitolare a Mazzola un’area verde intorno allo stadio Filadelfia, luogo significativo per eccellenza. Inizialmente la scelta era ricaduta all’interno 22 di via Spano, ma cambiare il nome della via avrebbe comportato parecchi disagi per i residenti costretti a cambiare tutti i documenti.

L’alternativa sarebbe quindi di dedicargli un giardino, proprio come si era fatto per il bianconero Pietro Rava nell’area compresa tra le vie Teodoreto, Piobesi e Gianelli. Ora la scelta ricadrà o sul parchetto di via Arnaldo da Brescia, di fronte al Dipartimento di Economia, o su quello di piazza Galimberti, entrambi vicino allo stadio e ancora privi di denominazione.