Calendario Serie A 2018/2019: partite, risultati, orari e dove vedere le partite

Serie A 2018/2019, ecco le date che scandiranno la prossima annata calcistica. La Serie A 2018/2019 è iniziata sabato 19 agosto 2018 e si concluderà il prossimo 26 maggio 2019, più tardi rispetto alla passata stagione. Proprio per questo motivo saranno meno i turni infrasettimanali durante l’anno, non essendoci necessità di recuperare partite per far concludere prima il campionato.

Le pause della Serie A saranno cinque: confermatissima anche quella invernale di inizio gennaio mentre, come la passata stagione, le squadre continueranno a scendere in campo durante le feste natalizie (per la precisione proprio durante i giorni di Natale e Santo Stefano). A metà estate il sorteggio del calendario di Serie A che non prevederà teste di serie: le big potranno cioè incontrarsi già a partire dalla prima giornata, eccezion fatta per le squadre provenienti dalla medesima città. Queste dunque le date e tutte le tappe fondamentali del calendario di Serie A 2018/2019:

Calendario Serie A 2018/2019: quando inizia e quando finisce

PRIMA GIORNATA:19 AGOSTO 2018

ULTIME GIORNATA: 26 MAGGIO 2019

Calendario Serie A 2018/2019: i turni infrasettimanali

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2019

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019

Calendario Serie A 2018/2019: le pause

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

PAUSA INVERNALE (6/13 GENNAIO 2019)

DOMENICA 24 MARZO 2019

Calendario Serie A 2018/2019: Boxing Day e date natalizie

SABATO 22 DICEMBRE 2018

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018

SABATO 29 DICEMBRE 2018

Calendario Serie A 2018/2019: partite e risultati

1ª GIORNATA 18/8 18.00 Chievo-Juventus 2-3 18/8 20.30 Lazio-Napoli 1-2 19/8 18.00 Torino-Roma 0-1 19/8 20.30 Bologna-SPAL 0-1 19/8 20.30 Empoli-Cagliari 2-0 rinv. 31/10 20.30 Milan-Genoa 1-0 19/8 20.30 Parma-Udinese 2-2 19/8 20.30 Sampdoria-Fiorentina 1-1 19/8 20.30 Sassuolo-Inter 1-0 20/8 20.30 Atalanta-Frosinone 4-0

2ª GIORNATA 25/8 18.00 Juventus-Lazio 2-0 25/8 20.30 Napoli-Milan 3-2 26/8 18.00 SPAL-Parma 1-0 26/8 20.30 Cagliari-Sassuolo 2-2 26/8 20.30 Fiorentina-Chievo 6-1 26/8 20.30 Frosinone-Bologna 0-0 26/8 20.30 Genoa-Empoli 2-1 26/8 20.30 Inter-Torino 2-2 26/8 20.30 Udinese-Sampdoria 1-0 27/8 20.30 Roma-Atalanta 3-3

3ª GIORNATA 31/8 18.00 Milan-Roma 2-1 1/9 20.30 Bologna-Inter 0-3 1/9 18.00 Parma-Juventus 1-2 2/9 20.30 Fiorentina-Udinese 1-0 2/9 20.30 Atalanta-Cagliari 0-1 2/9 20.30 Chievo-Empoli 0-0 2/9 20.30 Lazio-Frosinone 1-0 2/9 20.30 Sampdoria-Napoli 3-0 2/9 20.30 Sassuolo-Genoa 5-3 2/9 20.30 Torino-Spal 1-0

4ª GIORNATA 15/9 15.00 Inter-Parma 0-1 15/9 18.00 Napoli-Fiorentina 1-0 15/9 20.30 Frosinone-Sampdoria 0-5 16/9 12.30 Roma-Chievo 2-2 16/9 15.00 Genoa-Bologna 1-0 16/9 15.00 Juventus-Sassuolo 2-1 16/9 15.00 Udinese-Torino 1-1 16/9 18.00 Empoli-Lazio 0-1 16/9 20.30 Cagliari-Milan 1-1 17/9 20.30 SPAL-Atalanta 2-0

5ª GIORNATA 21/9 20.30 Sassuolo-Empoli 3-1 22/9 15.00 Parma-Cagliari 2-0 22/9 18.00 Fiorentina-SPAL 3-0 22/9 20.30 Sampdoria-Inter 0-1 23/9 12.30 Torino-Napoli 1-3 23/9 15.00 Chievo-Udinese 0-2 23/9 15.00 Lazio-Genoa 4-1 23/9 15.00 Bologna-Roma 2-0 23/9 18.00 Milan-Atalanta 2-2 23/9 20.30 Frosinone-Juventus 0-2

6ª GIORNATA 25/9 21.00 Inter-Fiorentina 2-1 26/9 19.00 Udinese-Lazio 1-2 26/9 21.00 Atalanta-Torino 0-0 26/9 21.00 Cagliari-Sampdoria 0-0 26/9 21.00 Genoa-Chievo 2-0 26/9 21.00 Juventus-Bologna 2-0 26/9 21.00 Napoli-Parma 3-0 26/9 21.00 Roma-Frosinone 4-0 27/9 19.00 SPAL-Sassuolo 0-2 27/9 21.00 Empoli-Milan 1-1

7ª GIORNATA 29/9 15.00 Roma-Lazio 3-1 29/9 18.00 Juventus-Napoli 3-1 29/9 20.30 Inter-Cagliari 2-0 30/9 12.30 Bologna-Udinese 2-1 30/9 15.00 Chievo-Torino 0-1 30/9 15.00 Fiorentina-Atalanta 2-0 30/9 15.00 Frosinone-Genoa 1-2 30/9 18.00 Parma-Empoli 1-0 30/9 20.30 Sassuolo-Milan 1-4 1/10 20.30 Sampdoria-SPAL 2-1

8ª GIORNATA 5/10 20.30 Torino-Frosinone 3-2 6/10 15.00 Cagliari-Bologna 2-0 6/10 18.00 Udinese-Juventus 0-2 6/10 20.30 Empoli-Roma 0-2 7/10 12.30 Genoa-Parma 1-3 7/10 15.00 Atalanta-Sampdoria 0-1 7/10 15.00 Lazio-Fiorentina 1-0 7/10 15.00 Milan-Chievo 3-1 7/10 18.00 Napoli-Sassuolo 2-0 7/10 20.30 SPAL-Inter 1-2

9ª GIORNATA 20/10 15.00 Roma-SPAL 0-2 20/10 18.00 Juventus-Genoa 1-1 20/10 20.30 Udinese-Napoli 0-3 21/10 12.30 Frosinone-Empoli 3-3 21/10 15.00 Chievo-Atalanta 1-5 21/10 15.00 Parma-Lazio ‘ 0-2 21/10 15.00 Bologna-Torino 2-2 21/10 18.00 Fiorentina-Cagliari 1-1 21/10 20.30 Inter-Milan 1-0 22/10 20.30 Sampdoria-Sassuolo 0-0

10ª GIORNATA 27/10 15.00 Atalanta-Parma 3-0 27/10 18.00 Empoli-Juventus 1-2 27/10 20.30 Torino-Fiorentina 1-1 28/10 12.30 Sassuolo-Bologna 2-2 28/10 15.00 Cagliari-Chievo 2-1 28/10 15.00 Genoa-Udinese 2-2 28/10 15.00 SPAL-Frosinone 0-3 28/10 18.00 Milan-Sampdoria 3-2 28/10 20.30 Napoli-Roma 1-1 29/10 20.30 Lazio-Inter 0-3

11ª GIORNATA 2/11 20.30 Napoli-Empoli 5-1 3/11 15.00 Inter-Genoa 5-0 3/11 18.00 Fiorentina-Roma 1-1 3/11 20.30 Juventus-Cagliari 3-1 4/11 12.30 Lazio-SPAL 1-1 4/11 15.00 Chievo-Sassuolo 0-2 4/11 15.00 Parma-Frosinone 0-0 4/11 18.00 Sampdoria-Torino 1-4 4/11 18.00 Bologna-Atalanta 1-2 4/11 20.30 Udinese-Milan 0-1

12ª GIORNATA 9/11 20.30 Frosinone-Fiorentina 1-1 10/11 15.00 Torino-Parma 1-2 10/11 18.00 SPAL-Cagliari 2-2 10/11 20.30 Genoa-Napoli 1-2 11/11 12.30 Atalanta-Inter 4-1 11/11 15.00 Chievo-Bologna 2-2 11/11 15.00 Empoli-Udinese 2-1 11/11 15.00 Roma-Sampdoria 4-1 11/11 18.00 Sassuolo-Lazio 1-1 11/11 20.30 Milan-Juventus 0-2

13ª GIORNATA 24/11 15.00 Udinese-Roma 1-0 24/11 18.00 Juventus-SPAL 2-0 24/11 20.30 Inter-Frosinone 3-0 25/11 12.30 Parma-Sassuolo 2-1 25/11 15.00 Bologna-Fiorentina 0-0 25/11 15.00 Napoli-Chievo 0-0 25/11 15.00 Empoli-Atalanta 3-2 25/11 18.00 Lazio-Milan 1-1 25/11 20.30 Genoa-Sampdoria 1-1 26/11 20.30 Cagliari-Torino 0-0

14ª GIORNATA 1/12 15.00 SPAL-Empoli 2-2 1/12 18.00 Fiorentina-Juventus 0-3 1/12 20.30 Sampdoria-Bologna 4-1 2/12 12.30 Milan-Parma 2-1 2/12 15.00 Frosinone-Cagliari 1-1 2/12 15.00 Sassuolo-Udinese 0-0 2/12 15.00 Torino-Genoa 2-1 2/12 18.00 Chievo-Lazio 1-1 2/12 20.30 Roma-Inter 2-2 3/12 20.30 Atalanta-Napoli 1-2

15ª GIORNATA 7/12 20.30 Juventus-Inter 1-0 8/12 15.00 Napoli-Frosinone 4-0 8/12 18.00 Cagliari-Roma 2-2 8/12 20.30 Lazio-Sampdoria 2-2 9/12 12.30 Sassuolo-Fiorentina 3-3 9/12 15.00 Empoli-Bologna 2-1 9/12 15.00 Parma-Chievo 1-1 9/12 15.00 Udinese-Atalanta 1-3 9/12 18.00 Genoa-SPAL 1-1 9/12 20.30 Milan-Torino 0-0

16ª GIORNATA 15/12 18.00 Inter-Udinese 1-0 15/12 20.30 Torino-Juventus 0-1 16/12 12.30 SPAL-Chievo 0-0 16/12 15.00 Fiorentina-Empoli 3-1 16/12 15.00 Frosinone-Sassuolo 0-2 16/12 15.00 Sampdoria-Parma 2-0 16/12 18.00 Cagliari-Napoli 0-1 16/12 20.30 Roma-Genoa 3-2 17/12 20.30 Atalanta-Lazio 1-0 18/12 20.30 Bologna-Milan 0-0

17ª GIORNATA 22/12 12.30 Lazio-Cagliari 3-1 22/12 15.00 Empoli-Sampdoria 2-4 22/12 15.00 Genoa-Atalanta 3-1 22/12 15.00 Milan-Fiorentina 0-1 22/12 15.00 Napoli-SPAL 1-0 22/12 15.00 Sassuolo-Torino 1-1 22/12 15.00 Udinese-Frosinone 1-1 22/12 18.00 Chievo-Inter 1-1 22/12 18.00 Parma-Bologna 0-0 22/12 20.30 Juventus-Roma 1-0

18ª GIORNATA 26/12 12.30 Frosinone-Milan 0-0 26/12 15.00 Atalanta-Juventus 2-2 26/12 15.00 Bologna-Lazio 0-2 26/12 15.00 Cagliari-Genoa 1-0 26/12 15.00 Fiorentina-Parma 0-1 26/12 15.00 Sampdoria-Chievo 2-0 26/12 18.00 SPAL-Udinese 0-0 26/12 18.00 Roma-Sassuolo 3-1 26/12 18.00 Torino-Empoli 3-0 26/12 20.30 Inter-Napoli 1-0

19ª GIORNATA 29/12 12.30 Juventus-Sampdoria 2-1 29/12 15.00 Chievo-Frosinone 1-0 29/12 15.00 Empoli-Inter 0-1 29/12 15.00 Genoa-Fiorentina 0-0 29/12 15.00 Lazio-Torino 1-1 29/12 15.00 Parma-Roma 0-2 29/12 18.00 Sassuolo-Atalanta 2-6 29/12 15.00 Udinese-Cagliari 2-0 29/12 18.00 Napoli-Bologna 3-2 29/12 20.30 Milan-SPAL 2-1

20ª GIORNATA 19/1 15.00 Roma-Torino 3-2 19/1 18.00 Udinese-Parma 1-2 19/1 20.30 Inter-Sassuolo 0-0 20/1 12.30 Frosinone-Atalanta 0-5 20/1 15.00 SPAL-Bologna 1-1 20/1 15.00 Fiorentina-Sampdoria 3-3 20/1 18.00 Cagliari-Empoli 2-2 20/1 20.30 Napoli-Lazio 2-1 21/1 15.00 Genoa-Milan 0-2 21/1 20.30 Juventus-Chievo 3-0

21ª GIORNATA 26/1 15.00 Sassuolo-Cagliari 3-0 26/1 18.00 Sampdoria-Udinese 4-0 26/1 20.30 Milan-Napoli 0-0 27/1 12.30 Chievo-Fiorentina 3-4 27/1 15.00 Bologna-Frosinone 0-4 27/1 15.00 Atalanta-Roma 3-3 27/1 15.00 Parma-SPAL 2-3 27/1 15.00 Torino-Inter 1-0 27/1 20.30 Lazio-Juventus 1-2 28/1 20.30 Empoli-Genoa 1-3

22ª GIORNATA 2/2 15.00 Empoli-Chievo 2-2 2/2 18.00 Napoli-Sampdoria 3-0 2/2 20.30 Juventus-Parma 3-3 3/2 12.30 SPAL-Torino 0-0 3/2 15.00 Udinese-Fiorentina 1-1 3/2 15.00 Genoa-Sassuolo 1-1 3/2 18.00 Inter-Bologna 0-1 3/2 20.30 Roma-Milan 1-1 4/2 18.00 Frosinone-Lazio 0-1 4/2 20.30 Cagliari-Atalanta 0-1

23ª GIORNATA 7/2 20.30 Lazio-Empoli 1-0 8/2 20.30 Chievo-Roma 0-3 9/2 18.00 Fiorentina-Napoli 0-0 9/2 20.30 Parma-Inter 0-1 10/2 12.30 Bologna-Genoa 1-1 10/2 15.00 Sampdoria-Frosinone 0-1 10/2 15.00 Atalanta-SPAL 2-1 10/2 15.00 Torino-Udinese 1-0 10/2 18.00 Sassuolo-Juventus 0-3 10/2 20.30 Milan-Cagliari 3-0

24ª GIORNATA 15/2 20.30 Juventus-Frosinone 3-0 16/2 18.00 Cagliari-Parma 2-1 16/2 20.30 Atalanta-Milan 1-3 17/2 12.30 SPAL-Fiorentina 1-4 17/2 15.00 Udinese-Chievo 1-0 17/2 15.00 Genoa-Lazio 2-1 17/2 15.00 Empoli-Sassuolo 3-0 17/2 18.00 Inter-Sampdoria 2-1 17/2 20.30 Napoli-Torino 0-0 18/2 20.30 Roma-Bologna 2-1

25ª GIORNATA 22/2 20.30 Milan-Empoli 3-0 23/2 15.00 Torino-Atalanta 2-0 23/2 20.30 Frosinone-Roma 2-3 24/2 12.30 Sampdoria-Cagliari 1-0 24/2 15.00 Bologna-Juventus 0-1 24/2 15.00 Chievo-Genoa 0-0 24/2 15.00 Sassuolo-SPAL 1-1 24/2 18.00 Parma-Napoli 0-4 24/2 20.30 Fiorentina-Inter 3-3 17/4 19.00 Lazio-Udinese Sky

26ª GIORNATA 1/3 20.30 Cagliari-Inter 2-1 2/3 15.00 Empoli-Parma 3-3 2/3 18.00 Milan-Sassuolo 1-0 2/3 20.30 Lazio-Roma 3-0 3/3 12.30 Torino-Chievo 3-0 3/3 15.00 Udinese-Bologna 2-1 3/3 15.00 Genoa-Frosinone 0-0 3/3 15.00 SPAL-Sampdoria 1-2 3/3 18.00 Atalanta-Fiorentina 1-3 3/3 20.30 Napoli-Juventus 1-2

27ª GIORNATA 8/3 20.30 Juventus-Udinese 4-1 9/3 18.00 Parma-Genoa 1-0 9/3 20.30 Chievo-Milan 1-2 10/3 12.30 Bologna-Cagliari 2-0 10/3 15.00 Frosinone-Torino 1-2 10/3 15.00 Sampdoria-Atalanta 1-2 10/3 15.00 Inter-SPAL 2-0 10/3 18.00 Sassuolo-Napoli 1-1 10/3 20.30 Fiorentina-Lazio 1-1 11/3 20.30 Roma-Empoli 2-1

28ª GIORNATA 15/3 20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 16/3 15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5 16/3 18.00 SPAL-Roma 2-1 16/3 20.30 Torino-Bologna 2-3 17/3 12.30 Genoa-Juventus 2-0 17/3 15.00 Atalanta-Chievo 1-1 17/3 15.00 Empoli-Frosinone 2-1 17/3 15.00 Lazio-Parma 4-1 17/3 18.00 Napoli-Udinese 4-2 17/3 20.30 Milan-Inter 2-3

29ª GIORNATA 29/3 20.30 Chievo-Cagliari 0-3 30/3 15.00 Udinese-Genoa 2-0 30/3 18.00 Juventus-Empoli 1-0 30/3 20.30 Sampdoria-Milan 1-0 31/3 12.30 Parma-Atalanta 1-3 31/3 15.00 Fiorentina-Torino 1-1 31/3 15.00 Frosinone-SPAL 0-1 31/3 15.00 Roma-Napoli 1-4 31/3 18.00 Bologna-Sassuolo 2-1 31/3 20.30 Inter-Lazio 0-1

30ª GIORNATA 2/4 19.00 Milan-Udinese 1-1 2/4 21.00 Cagliari-Juventus 0-2 3/4 19.00 Empoli-Napoli 2-1 3/4 21.00 Frosinone-Parma 3-2 3/4 21.00 Genoa-Inter 0-4 3/4 21.00 Roma-Fiorentina 2-2 3/4 21.00 SPAL-Lazio 1-0 3/4 21.00 Torino-Sampdoria 2-1 4/4 19.00 Sassuolo-Chievo 4-0 4/4 21.00 Atalanta-Bologna 4-1

31ª GIORNATA 6/4 15.00 Parma-Torino Sky 6/4 18.00 Juventus-Milan Sky 6/4 20.30 Sampdoria-Roma DAZN 7/4 12.30 Fiorentina-Frosinone DAZN 7/4 15.00 Cagliari-SPAL Sky 7/4 15.00 Udinese-Empoli DAZN 7/4 18.00 Lazio-Sassuolo Sky 7/4 18.00 Inter-Atalanta Sky 7/4 20.30 Napoli-Genoa Sky 8/4 20.30 Bologna-Chievo Sky

32ª GIORNATA 13/4 15.00 SPAL-Juventus Sky 13/4 18.00 Roma-Udinese Sky 13/4 20.30 Milan-Lazio DAZN 14/4 12.30 Torino-Cagliari DAZN 14/4 15.00 Sampdoria-Genoa Sky 14/4 15.00 Fiorentina-Bologna Sky 14/4 15.00 Sassuolo-Parma DAZN 14/4 18.00 Chievo-Napoli Sky 14/4 20.30 Frosinone-Inter Sky 15/4 20.30 Atalanta-Empoli Sky

33ª GIORNATA 20/4 12.30 Parma-Milan Sky 20/4 15.00 Bologna-Sampdoria Sky 20/4 15.00 Cagliari-Frosinone Sky 20/4 15.00 Empoli-SPAL Sky 20/4 15.00 Genoa-Torino Sky 20/4 15.00 Lazio-Chievo DAZN 20/4 15.00 Udinese-Sassuolo DAZN 20/4 18.00 Juventus-Fiorentina DAZN 20/4 20.30 Inter-Roma Sky 22/4 19.00 Napoli-Atalanta Sky

34ª GIORNATA (28 aprile 2019) Atalanta-Udinese Bologna-Empoli Chievo-Parma Fiorentina-Sassuolo Frosinone-Napoli Inter-Juventus Roma-Cagliari Sampdoria-Lazio SPAL-Genoa Torino-Milan

35ª GIORNATA (5 maggio 2019) Chievo-SPAL Empoli-Fiorentina Genoa-Roma Juventus-Torino Lazio-Atalanta Milan-Bologna Napoli-Cagliari Parma-Sampdoria Sassuolo-Frosinone Udinese-Inter

36ª GIORNATA (12 maggio 2019) Atalanta-Genoa Bologna-Parma Cagliari-Lazio Fiorentina-Milan Frosinone-Udinese Inter-Chievo Roma-Juventus Sampdoria-Empoli SPAL-Napoli Torino-Sassuolo

37ª GIORNATA (19 maggio 2019) Chievo-Sampdoria Empoli-Torino Genoa-Cagliari Juventus-Atalanta Lazio-Bologna Milan-Frosinone Napoli-Inter Parma-Fiorentina Sassuolo-Roma Udinese-SPAL