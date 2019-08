A differenza dell’ultima edizione, la Serie B 2019/2020 sarà a 20 squadre e avrà 38 giornate: date e programma della nuova stagione

Archiviata l’edizione anomala targata 2018/2019, che ha visto ai nastri di partenza 19 squadre, la Serie B 2019/2020 torna a 20 squadre e a 38 giornate nella stagione regolare. Calendario Serie B 2019/2020: il programma della nuova stagione del torneo cadetto è stato stilato la sera di martedì 6 agosto 2019. La cerimonia ha avuto inizio alle 20.00 nel palcoscenico del Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno.

Le date

La Lega di Serie B ha già ufficializzato le date della stagione 2019/2020. Il campionato partirà nel penultimo weekend di agosto, con l’open day fissato per venerdì 23 agosto 2019 con l’anticipo della prima giornata, e terminerà giovedì 14 maggio 2020, quando è stata fissata l’ultima giornata.

INIZIO CAMPIONATO: 23, 24 e 25 agosto 2019

SOSTA INVERNALE: dal 30 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020

ALTRE SOSTE PER IMPEGNI NAZIONALI: 7 e 8 settembre 2019, 12 e 13 ottobre 2019, 16 e 17 novembre 2019, 28 e 29 marzo 2020

TURNI INFRASETTIMANALI: Martedì 29 ottobre 2019, Martedì 3 marzo 2020, Martedì 21 aprile 2020 e Giovedì 14 maggio 2020

FINE CAMPIONATO: Giovedì 14 maggio 2020

Al termine della stagione regolare per definire la terza squadra promossa in Serie A e la quartultima squadra retrocessa in Serie C si disputeranno playoff e playout, le cui date saranno rese note nel corso della stagione.

A differenza del campionato di Serie A, che ha abbandonato il Boxing Day, la Serie B scenderà in campo anche durante le festività Natalizie. Le ultime 2 giornate del Girone di andata si disputeranno infatti il 26 e il 29 dicembre 2019. Confermato anche il turno di Pasquetta (13 aprile 2020) per il quarto anno di fila.

Calendario Serie B 2019/2020: il programma della stagione

Queste le 38 giornate del Campionato di Serie B 2019/2020:

1ª GIORNATA / 20ª GIORNATA – sabato 18 gennaio 2020

Venerdì 23 agosto 2019, ore 21.00, Pisa-Benevento 0-0

Sabato 24 agosto 2019, ore 18.00, Crotone-Cosenza 0-0

Sabato 24 agosto 2019, ore 18.00, Salernitana-Pescara 3-1 [36 Jallow (S), 54′ Campagnaro (P), 78′ Jallow (S), 82′ Giannetti (S)]

[36 Jallow (S), 54′ Campagnaro (P), 78′ Jallow (S), 82′ Giannetti (S)] Sabato 24 agosto 2019, ore 21.00, Ascoli-Trapani 3-1 [17′ Scamacca (A), 63′ Ferretti (T), 83′ aut. Luperini (A), 90′ Da Cruz (A)]

[17′ Scamacca (A), 63′ Ferretti (T), 83′ aut. Luperini (A), 90′ Da Cruz (A)] Sabato 24 agosto 2019, ore 21.00, Cittadella-Spezia 0-3 [48′ Ricci (S), 51′ Galabinov (S), 62′ Mora (S)]

[48′ Ricci (S), 51′ Galabinov (S), 62′ Mora (S)] Sabato 24 agosto 2019, ore 21.00, Venezia-Cremonese 1-2 [68′ Mogos (C), 74′ Modolo (V), 85′ Castagnetti (C)]

[68′ Mogos (C), 74′ Modolo (V), 85′ Castagnetti (C)] Sabato 24 agosto 2019, ore 21.00, Virtus Entella-Livorno 1-0 [28′ rig. Mancosu]

[28′ rig. Mancosu] Domenica 25 agosto 2019, ore 18.00, Empoli-Juve Stabia 2-1 [2′ Bandinelli (E), 74′ K. Cissé (J), 80′ rig. La Gumina (E)]

[2′ Bandinelli (E), 74′ K. Cissé (J), 80′ rig. La Gumina (E)] Domenica 25 agosto 2019, ore 21.00, Perugia-Chievo 2-1 [3′ Meggiorini (C), 45′, 70′ rig. Iemmello (P)]

[3′ Meggiorini (C), 45′, 70′ rig. Iemmello (P)] Lunedì 26 agosto 2019, ore 21.00, Pordenone-Frosinone 3-0 [42′, 53′ Pobega, 64′ Barison]

2ª GIORNATA – sabato 31 agosto 2019 / 21ª GIORNATA – sabato 25 gennaio 2020

Venerdì 30 agosto 2019, ore 21.00, Chievo-Empoli (RAI e DAZN)

Sabato 31 agosto 2019, ore 18.00, Benevento-Cittadella (DAZN)

Sabato 31 agosto 2019, ore 18.00, Spezia-Crotone (DAZN)

Sabato 31 agosto 2019, ore 21.00, Cosenza-Salernitana (DAZN)

Sabato 31 agosto 2019, ore 21.00, Cremonese-Virtus Entella (DAZN)

Sabato 31 agosto 2019, ore 21.00, Juve Stabia-Pisa (DAZN)

Sabato 31 agosto 2019, ore 21.00, Livorno-Perugia (DAZN)

Sabato 31 agosto 2019, ore 21.00, Trapani-Venezia (DAZN)

Domenica 1 settembre 2019, ore 18.00, Pescara-Pordenone (DAZN)

Domenica 1 settembre 2019, ore 21.00, Frosinone-Ascoli (DAZN)

3ª GIORNATA – sabato 14 settembre 2019 / 22ª GIORNATA – sabato 1 febbraio 2020

Ascoli-Livorno

Cittadella-Trapani

Cosenza-Pescara

Crotone-Empoli

Perugia-Juve Stabia

Pisa-Cremonese

Pordenone-Spezia

Salernitana-Benevento

Venezia-Chievo

Virtus Entella-Frosinone

4ª GIORNATA – sabato 21 settembre 2019 / 23ª GIORNATA – sabato 8 febbraio 2020

Benevento-Cosenza

Chievo-Pisa

Cremonese-Crotone

Empoli-Cittadella

Frosinone-Venezia

Juve Stabia-Ascoli

Livorno-Pordenone

Pescara-Virtus Entella

Spezia-Perugia

Trapani-Salernitana

5ª GIORNATA – martedì 24 settembre 2019 / 24ª GIORNATA – sabato 15 febbraio 2020

Ascoli-Spezia

Cittadella-Pescara

Cosenza-Livorno

Crotone-Juve Stabia

Perugia-Frosinone

Pisa-Empoli

Pordenone-Benevento

Salernitana-Chievo

Trapani-Cremonese

Virtus Entella-Venezia

6ª GIORNATA – sabato 28 settembre 2019 / 25ª GIORNATA – sabato 22 febbraio 2020

Benevento-Virtus Entella

Chievo-Pordenone

Cremonese-Ascoli

Empoli-Perugia

Frosinone-Cosenza

Juve Stabia-Cittadella

Livorno-Salernitana

Pescara-Crotone

Spezia-Trapani

Venezia-Pisa

7ª GIORNATA – sabato 5 ottobre 2019 / 26ª GIORNATA – sabato 29 febbraio 2019

Ascoli-Pescara

Cosenza-Venezia

Cremonese-Cittadella

Crotone-Virtus Entella

Livorno-Chievo

Perugia-Pisa

Pordenone-Empoli

Salernitana-Frosinone

Spezia-Benevento

Trapani-Juve Stabia

8ª GIORNATA – sabato 19 ottobre 2019 / 27ª GIORNATA – martedì 3 marzo 2020

Benevento-Perugia

Chievo-Ascoli

Cittadella-Cosenza

Empoli-Cremonese

Frosinone-Livorno

Juve Stabia-Pordenone

Pescara-Spezia

Pisa-Crotone

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Trapani

9ª GIORNATA – sabato 26 ottobre 2019 / 28ª GIORNATA – sabato 7 marzo 2020

Ascoli-Virtus Entella

Cosenza-Chievo

Cremonese-Frosinone

Crotone-Venezia

Livorno-Pisa

Pescara-Benevento

Pordenone-Cittadella

Salernitana-Perugia

Spezia-Juve Stabia

Trapani-Empoli

10ª GIORNATA – martedì 29 ottobre 2019 / 29ª GIORNATA – sabato 14 marzo 2020

Benevento-Cremonese

Chievo-Crotone

Cittadella-Livorno

Empoli-Spezia

Frosinone-Trapani

Juve Stabia-Pescara

Perugia-Ascoli

Pisa-Salernitana

Venezia-Pordenone

Virtus Entella-Cosenza

11ª GIORNATA – sabato 2 novembre 2019 / 30ª GIORNATA – sabato 21 marzo 2020

Ascoli-Venezia

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Cremonese

Crotone-Perugia

Livorno-Juve Stabia

Pescara-Pisa

Pordenone-Trapani

Salernitana-Virtus Entella

Spezia-Chievo

12ª GIORNATA – sabato 9 novembre 2019 / 31ª GIORNATA – sabato 4 aprile 2020

Cremonese-Salernitana

Crotone-Ascoli

Empoli-Pescara

Frosinone-Chievo

Juve Stabia-Benevento

Perugia-Cittadella

Pisa-Spezia

Trapani-Cosenza

Venezia-Livorno

Virtus Entella-Pordenone

13ª GIORNATA – sabato 23 novembre 2019 / 32ª GIORNATA – lunedì 13 aprile 2020

Ascoli-Cosenza

Benevento-Crotone

Chievo-Virtus Entella

Cittadella-Pisa

Empoli-Venezia

Juve Stabia-Salernitana

Livorno-Trapani

Pescara-Cremonese

Pordenone-Perugia

Spezia-Frosinone

14ª GIORNATA – sabato 30 novembre 2019 / 33ª GIORNATA – sabato 18 aprile 2020

Cosenza-Spezia

Cremonese-Livorno

Crotone-Cittadella

Frosinone-Empoli

Perugia-Pescara

Pisa-Pordenone

Salernitana-Ascoli

Trapani-Chievo

Venezia-Benevento

Virtus Entella-Juve Stabia

15ª GIORNATA – sabato 7 dicembre 2019 / 34ª GIORNATA – martedì 21 aprile 2020

Benevento-Trapani

Chievo-Cremonese

Cittadella-Salernitana

Empoli-Ascoli

Juve Stabia-Frosinone

Perugia-Cosenza

Pescara-Venezia

Pisa-Virtus Entella

Pordenone-Crotone

Spezia-Livorno

16ª GIORNATA – sabato 14 dicembre 2019 / 35ª GIORNATA – sabato 25 aprile 2020

Ascoli-Cittadella

Chievo-Juve Stabia

Cosenza-Pordenone

Cremonese-Perugia

Frosinone-Pescara

Livorno-Benevento

Salernitana-Crotone

Trapani-Pisa

Venezia-Spezia

Virtus Entella-Empoli

17ª GIORNATA – sabato 21 dicembre 2019 / 36ª GIORNATA – sabato 2 maggio 2020

Benevento-Frosinone

Cittadella-Chievo

Crotone-Livorno

Empoli-Salernitana

Juve Stabia-Venezia

Perugia-Virtus Entella

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli

Spezia-Cremonese

18ª GIORNATA – giovedì 26 dicembre 2019 / 37ª GIORNATA – sabato 9 maggio 2020

Ascoli-Pisa

Chievo-Benevento

Cosenza-Empoli

Cremonese-Juve Stabia

Frosinone-Crotone

Livorno-Pescara

Salernitana-Pordenone

Trapani-Perugia

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Spezia

19ª GIORNATA – domenica 29 dicembre 2019 / 38ª GIORNATA – sabato 14 maggio 2020

Benevento-Ascoli

Cittadella-Virtus Entella

Crotone-Trapani

Empoli-Livorno

Juve Stabia-Cosenza

Perugia-Venezia

Pescara-Chievo

Pisa-Frosinone

Podenone-Cremonese

Spezia-Salernintana

Classifica Serie B 2019/2020

Pordenone pt. 3 Spezia pt. 3 Ascoli pt. 3 Salernitana pt. 3 Cremonese pt. 3 Empoli pt. 3 Perugia pt. 3 Virtus Entella pt. 3 Benevento pt. 1 Cosenza pt. 1 Crotone pt. 1 Pisa pt. 1 Chievo pt. 0 Juve Stabia pt. 0 Venezia pt. 0 Livorno pt. 0 Pescara pt. 0 Trapani pt. 0 Cittadella pt. 0 Frosinone pt. 0

Dove vederla in tv e streaming

Tutta la Serie B sarà trasmessa in direttta streaming da DAZN (clicca qui per sottoscrivere un abbonamento) e i tifosi potranno dunque guardare le partite sia in tv (smart tv con app integrata o televisori collegati a Sky Q/Console da gioco PlayStation 4-Xbox/dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick) sia su pc, tablet e smartphone.

La RAI inoltre per ogni giornata trasmetterà in diretta e in chiaro su Rai Sport (Canale 57 HD e 58 del digitale terrestre) gli anticipi del venerdì, come già accaduto nella passata stagione. Le gare saranno visibili in chiaro in diretta streaming anche attraverso la piattaforma Rai Play.