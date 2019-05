A pochi giorni dall’addio di Gattuso, Calhanoglu ha voluto ringraziare l’allenatore per quanto fatto al Milan: le sue parole

Hakan Calhanoglu ha voluto salutare Gattuso dopo qualche giorno dall’annuncio del suo addio al Milan. Le parole del rossonero.

«Grazie Mister. Grazie per tutto ciò che hai fatto per la squadra, ora e in passato. Abbiamo avuto alti e bassi ma ti sarò sempre grato per la tua fiducia & per avermi sempre sostenuto nel miglior modo possibile. Buona fortuna per il futuro» ha scritto il giocatore turco su Instagram.