Napoli, Callejon lontano dal rinnovo: vuole raggiungere Benitez

Lo spagnolo potrebbe lasciare Napoli dopo sette anni vissuti in maglia azzurra

Potrebbe profilarsi un’estate tutt’altro che tranquilla del Napoli. Gli azzurri infatti hanno in ballo alcuni rinnovi importanti tra cui quelli di Mertens e Callejon. Secondo quanto riporta dall’edizione odierna di Tuttosport il belga e lo spagnolo non avrebbero accettato l’offerta proposta dalla società.

Callejon tra l’altro vorrebbe raggiungere il suo mentore Benitez, che si trova in Cina. Il Napoli ha offerto per lui il prolungamento per una stagione a 4 milioni di euro, il problema però non sarebbe economico.