Cambiasso e Bergomi in coro al club di Sky: «Il Milan si sente inferiore all’Inter»

Analizzando il derby appena terminato, Esteban Cambiasso e Beppe Bergomi si sono spinti oltre bollando i rossoneri come inferiori rispetto ai nerazzurri

Nel solito appuntamento della domenica sera al club di Sky, Esteban Cambiasso e Beppe Bergomi hanno analizzato nel dettaglio il derby appena terminato con il gol allo scadere di Mauro Icardi. I due ex nerazzurri, parlando della prestazione del Milan hanno affermato: «Il Milan non ha giocato male, ma si sente psicologicamente e tatticamente inferiore all’Inter». Da quanto visto nel derby forse l’analisi dei due opinionisti è eccessiva, visto che i rossoneri non hanno sfigurato contro un Inter più in forma.