Campagna abbonamenti Udinese 2019/2020: tutte le info

La campagna abbonamenti dell’Udinese prenderà il via il 2 luglio: prezzi invariati rispetto allo scorso anno e più posti (ben 2.500) dedicati alle famiglie

Il 2 luglio alle 10 aprirà ufficialmente la campagna abbonamenti 2019/2020 per tutti i tifosi dell’Udinese. Prezzi invariati rispetto allo scorso anno, più posti (ben 2.500) dedicati alle famiglie che acquistano l’abbonamento cumulativo a 16 partite, la conferma delle agevolazioni per sportivi iscritti ad associazioni affiliate al Coni di qualsiasi disciplina e per gli studenti universitari, che avranno anche più posti a disposizione.

Torna anche il gadget del tifoso: in regalo agli abbonati, oltre a tanti vantaggi offerti dagli sponsor, una bandiera dell’Udinese.

LE FASI DI VENDITA

2-7 LUGLIO: gli abbonati alla scorsa stagione potranno esercitare la prelazione per il proprio posto.

8-21 LUGLIO: Sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti, ma solo nei posti non oggetto di prelazione da parte dei vecchi abbonati.

22-24 LUGLIO: I vecchi abbonati potranno abbonarsi scegliendo anche tra i posti lasciati liberi dagli altri abbonati.

25/07-10/08: La vendita sarà libera su tutti i canali fino al 10 agosto, ultimo giorno della Campagna.