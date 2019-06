Campionato Benelux: perché Belgio e Olanda potrebbero unire i tornei

Campionato Benelux: perché Belgio e Olanda potrebbero in futuro unire i propri tornei nazionali in uno soltanto

L’idea di unire in uno soltanto i campionati di Belgio ed Olanda non è recente. Ma, in questi giorni, è tornata in voga sulle colonne del quotidiano Het Nieuwsblad. Che ha reso nuovamente attuale l’ipotesi di riunire i club più blasonati della Eredivisie e della Jupiler Pro League.

Una soluzione poco gradita ad integralisti e romantici del pallone. Una soluzione, però, dal quale i rispettivi movimenti potrebbero trarre beneficio. Per creare un prodotto unico dal maggiore appeal internazionale e per aumentare la competitività di alcuni club. Sull’onda della strepitosa stagione che l’Ajax ha regalato ai suoi tifosi.