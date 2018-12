Campionato Primavera 2018/2019: risultati, classifica e prossimo turno della massima categoria giovanile del calcio italiano

Il campionato Primavera, da tradizione, rappresenta la massima espressione del calcio giovanile in Italia. Il trampolino di lancio attraverso il quale passano tutti i talenti coltivati nei vivai nostrani, prima di spiccare il volo verso il professionismo. Una categoria che, lo scorso anno, ha subito una variazione nel proprio format per rendere ulteriormente competitivo il campionato.

Variazione mantenuta anche per la stagione in corso: Primavera 1 per le migliori sedici realtà nazionali e Primavera 2 per le restanti, con un meccanismo di promozioni e retrocessioni che ogni stagione aggiorna il ranking dei club più virtuosi d’Italia. La caccia all’Inter campione in carica, insomma, è aperta.

Campionato Primavera 1 2018/2019: risultati, classifica e prossimo turno

RISULTATI 1^ GIORNATA (venerdì 14 settembre/sabato 15 settembre/domenica 16 settembre/lunedì 17 settembre) – Inter-Cagliari 1-0, Napoli-Milan 1-0, Roma-Sassuolo 3-5, Juventus-Sampdoria 1-0, Udinese-Empoli 3-2, Palermo-Torino 3-2, Genoa-Atalanta 1-2, Chievo-Fiorentina 0-4.

RISULTATI 2^ GIORNATA (venerdì 21 settembre/sabato 22 settembre/domenica 23 settembre/lunedì 24 settembre) – Atalanta-Palermo 5-0, Cagliari-Juventus 0-2, Empoli-Napoli 0-2, Fiorentina-Udinese 2-1, Milan-Roma 1-7, Sampdoria-Inter 1-1, Sassuolo-Chievo 2-0, Torino-Genoa 3-2.

RISULTATI 3^ GIORNATA (venerdì 28 settembre/sabato 29 settembre/domenica 30 settembre/lunedì 1° ottobre) – Roma-Chievo 1-0, Juventus-Milan 4-3, Palermo-Napoli 1-0, Inter-Sassuolo 2-2, Sampdoria-Cagliari 0-1, Empoli-Genoa 1-2, Fiorentina-Torino 1-2, Udinese-Atalanta 0-5.

RISULTATI 4^ GIORNATA (venerdì 5 ottobre/sabato 6 ottobre/domenica 7 ottobre) – Genoa-Milan 0-1, Sassuolo- Sampdoria 1-1, Atalanta-Fiorentina 2-1, Torino-Juventus 2-2, Cagliari-Empoli 1-1, Chievo-Palermo 0-1, Inter-Udinese 3-0, Napoli-Roma 0-4.

RISULTATI 5^ GIORNATA (venerdì 19 ottobre/sabato 20 ottobre/lunedì 22 ottobre) – Roma-Palermo 5-0, Juventus-Chievo 2-0, Udinese-Napoli 2-3, Fiorentina-Inter 2-1, Cagliari-Atalanta 0-2, Empoli-Sassuolo 3-3, Milan-Torino 2-1, Sampdoria-Genoa 2-0.

RISULTATI 6^ GIORNATA (venerdì 26 ottobre/sabato 27 ottobre/domenica 29 ottobre/lunedì 29 ottobre) – Torino-Empoli 3-0, Atalanta-Roma 0-3, Palermo-Milan 1-1, Chievo-Cagliari 4-0, Genoa-Udinese 0-0, Sassuolo-Fiorentina 1-2, Napoli-Sampdoria 0-0, Inter-Juventus 3-3.

RISULTATI 7^ GIORNATA (venerdì 2 novembre/sabato 3 novembre/domenica 4 novembre/lunedì 5 novembre) – Roma-Inter 4-2, Milan-Chievo 0-2, Napoli-Genoa 3-0, Cagliari-Sassuolo 2-2, Juventus-Palermo 0-2, Cagliari-Sassuolo 2-2, Sampdoria-Atalanta 1-1, Empoli-Fiorentina 0-1, Udinese-Torino 0-3.

RISULTATI 8^ GIORNATA (venerdì 9 novembre/sabato 10 novembre/domenica 11 novembre) – Atalanta-Milan 6-1, Torino-Sampdoria 2-0, Chievo-Napoli 1-2, Fiorentina-Cagliari 0-1, Inter-Empoli 6-1, Palermo-Udinese 4-1, Genoa-Roma 3-3, Sassuolo-Juventus 1-3.

RISULTATI 9^ GIORNATA (venerdì 23 novembre/sabato 24 novembre, domenica 25 novembre/lunedì 26 novembre) – Roma-Fiorentina 1-2, Juventus-Atalanta 1-5, Napoli-Torino 0-2, Udinese-Sassuolo 1-0, Milan-Inter 3-4, Chievo-Genoa 4-1, Palermo-Cagliari 1-2, Sampdoria-Empoli 1-0.

RISULTATI 10^ GIORNATA (venerdì 30 novembre/sabato 1° dicembre/domenica 2 dicembre) – Sassuolo-Milan 3-0, Empoli-Juventus 4-4, Inter-Napoli 0-2, Atalanta-Chievo 3-1, Cagliari-Udinese 1-1, Genoa-Palermo 2-1, Torino-Roma 3-1, Fiorentina-Sampdoria 2-1.

RISULTATI 11^ GIORNATA (venerdì 7 dicembre/sabato 8 dicembre/domenica 9 dicembre/lunedì 10 dicembre) – Napoli-Atalanta 3-4, Genoa-Inter 1-2, Roma-Empoli 1-4, Udinese-Sampdoria 1-1, Juventus-Fiorentina 3-2, Chievo-Torino 1-4, Palermo-Sassuolo 1-1, Milan-Cagliari 1-2.

RISULTATI 12^ GIORNATA (venerdì 14 dicembre/sabato 15 dicembre/domenica 16 dicembre) – Empoli-Milan 1-1, Atalanta-Torino 3-3, Inter-Chievo 1-0, Fiorentina-Genoa 2-1, Sampdoria-Palermo 1-0, Sassuolo-Napoli 1-1, Juventus-Udinese 5-0, Cagliari-Roma 1-1.

CLASSIFICA 12^ g. – Atalanta 29, Torino 26, Juventus 24, Fiorentina 24, Inter 21, Roma 20, Napoli 20, Palermo 17, Cagliari 16, Sassuolo 15, Sampdoria 14, Chievo 9, Udinese 9, Genoa 8, Milan 8, Empoli 7.

PROSSIMO TURNO (sabato 22 dicembre/domenica 23 dicembre) – Milan-Udinese (22/12, ore 11), Torino-Inter (22/12, ore 13), Napoli-Cagliari, Roma-Sampdoria (23/12, ore 10), Atalanta-Sassuolo, Chievo-Empoli, Genoa-Juventus, Palermo-Fiorentina (23/12, ore 14,30).

Campionato Primavera 2 Girone A 2018/2019: risultati, classifica e prossimo turno

RISULTATI 1^ GIORNATA (sabato 15 settembre) – Spezia-Salernitana 2-0, Parma-Brescia 2-1, Padova-Hellas Verona 3-0, Cremonese-Venezia 2-2, Carpi-Cittadella 1-2, Bologna-Spal 1-1.

RISULTATI 2^ GIORNATA (sabato 22 settembre) – Brescia-Bologna 2-1, Cittadella-Cremonese 2-3, Hellas Verona-Spezia 2-1, Salernitana-Parma 2-2, Spal-Carpi 1-0, Venezia-Padova 0-0.

RISULTATI 3^ GIORNATA (sabato 29 settembre) – Bologna-Cremonese 2-0, Brescia-Salernitana 3-2, Carpi-Venezia 1-2, Cittadella-Hellas Verona 1-1, Parma-Spal 1-2, Spezia-Padova 3-0.

RISULTATI 4^ GIORNATA (sabato 6 ottobre) – Salernitana-Carpi 0-1, Cremonese-Parma 5-0, Padova-Bologna 1-4, Spal-Cittadella 2-0, Venezia-Spezia 2-1, Hellas Verona-Brescia 4-2.

RISULTATI 5^ GIORNATA (sabato 20 ottobre) – Cittadella-Salernitana 2-1, Bologna- Hellas Verona, 2-1, Brescia-Venezia 2-3, Carpi-Spezia 2-2, Parma-Padova 1-2, Spal-Cremonese 1-1.

RISULTATI 6^ GIORNATA (venerdì 26 ottobre/sabato 27 ottobre) – Hellas Verona-Spal 1-2, Bologna-Carpi 3-0, Cremonese-Salernitana 2-1, Padova-Cittadella 1-1, Spezia-Brescia 2-0, Venezia-Parma 2-2.



RISULTATI 7^ GIORNATA (sabato 3 novembre/domenica 4 novembre) – Salernitana-Padova 2-4, Brescia-Cremonese 2-2, Carpi-Hellas Verona 1-3, Cittadella-Spezia 1-4, Parma-Bologna 0-2, Spal-Venezia 4-0.

RISULTATI 8^ GIORNATA – (sabato 10 novembre) – Bologna-Cittadella 2-1, Cremonese-Carpi 1-2, Padova-Brescia 2-2, Spezia-Spal 2-3, Venezia-Salernitana 5-1, Hellas Verona-Parma 1-2.

RISULTATI 9^ GIORNATA (sabato 24 novembre/domenica 25 novembre) – Salernitana-Bologna 0-1, Carpi-Padova 1-0, Cittadella-Venezia 1-2, Cremonese-Hellas Verona 3-2, Parma-Spezia 1-1, Spal-Brescia 4-0.

RISULTATI 10^ GIORNATA (sabato 1° dicembre) – Salernitana-Spal 3-0, Brescia-Cittadella 1-0, Padova-Cremonese 3-0, Parma-Carpi 2-1, Spezia-Bologna 0-2, Venezia-Hellas Verona 0-0.

RISULTATI 11^ GIORNATA (sabato 8 dicembre) – Bologna-Venezia 2-1, Carpi-Brescia 2-1, Cittadella-Parma 1-2, Cremonese-Spezia 1-4, Spal-Padova 3-0, Hellas Verona-Salernitana 4-0.

CLASSIFICA 11^ g. – Bologna 28, Spal 26, Venezia 19, Spezia 17, Hellas Verona 17, Cremonese 15, Parma 15, Padova 15, Brescia 11, Carpi 10, Cittadella 8, Salernitana 4.

PROSSIMO TURNO (sabato 19 gennaio 2019) – Brescia-Parma, Cittadella-Carpi, Salernitana-Spezia, Spal-Bologna, Venezia-Cremonese, Hellas Verona-Padova.



Campionato Primavera 2 Girone B 2018/2019: risultati, classifica e prossimo turno

RISULTATI 1^ GIORNATA (sabato 15 settembre) – Benevento-Frosinone 2-0, Cosenza-Livorno 1-2, Crotone-Lecce 1-0, Foggia-Lazio 0-1, Perugia-Ascoli 0-1. Riposo: Pescara.

RISULTATI 2^ GIORNATA (sabato 22 settembre) – Ascoli-Crotone 3-0, Frosinone-Cosenza 3-1, Lazio-Pescara 2-1, Lecce-Foggia 5-4, Livorno-Perugia 2-1. Riposo: Benevento.

RISULTATI 3^ GIORNATA (sabato 29 settembre) – Crotone-Benevento 1-1, Foggia-Frosinone 0-1, Livorno-Ascoli 1-3, Perugia-Cosenza 4-3, Pescara-Lecce 2-1. Riposo: Lazio.

RISULTATI 4^ GIORNATA (sabato 6 ottobre) – Cosenza-Pescara 0-5, Ascoli-Foggia 2-0, Benevento-Lazio 0-1, Frosinone-Perugia 2-1, Lecce-Livorno 3-2. Riposo: Crotone.

RISULTATI 5^ GIORNATA (sabato 20 ottobre) – Livorno-Frosinone 2-0, Foggia-Cosenza 5-2, Lazio-Ascoli 2-1, Perugia-Crotone 3-0, Pescara-Benevento 3-1. Riposo: Lecce.

RISULTATI 6^ GIORNATA (sabato 27 ottobre) – Ascoli-Lecce 0-2, Benevento-Foggia 3-2, Cosenza-Lazio 0-0, Crotone-Livorno 4-4, Frosinone-Pescara 0-0. Riposo: Perugia.

RISULTATI 7^ GIORNATA (sabato 3 novembre) – Benevento-Cosenza 2-0, Foggia-Perugia 1-0, Lazio-Crotone 5-0, Lecce-Frosinone 2-1, Pescara-Ascoli 2-0. Riposo: Livorno.

RISULTATI 8^ GIORNATA (sabato 10 novembre) – Crotone-Pescara 3-2, Livorno-Foggia 3-1, Perugia-Lecce 2-3, Frosinone-Lazio 1-2, Ascoli-Benevento 2-1. Riposo: Cosenza.

RISULTATI 9^ GIORNATA (sabato 24 novembre) – Benevento-Lecce 3-2, Foggia-Crotone 1-2, Pescara-Livorno 4-1, Cosenza-Ascoli 1-2, Lazio-Perugia 2-0. Riposo: Frosinone.

RISULTATI 10^ GIORNATA (sabato 1° dicembre) – Lecce-Lazio 2-0, Livorno-Benevento 2-0, Crotone-Cosenza (sospesa per nebbia sul risultato di 1-1), Ascoli-Frosinone 0-0, Perugia-Pescara 0-0. Riposo: Foggia.

RISULTATI 11^ GIORNATA (sabato 8 dicembre) – Cosenza-Lecce 0-1, Frosinone-Crotone 2-1, Benevento-Perugia 0-1, Lazio-Livorno 0-0, Pescara-Foggia 6-0. Riposo: Ascoli.

RECUPERO 10^ GIORNATA (venerdì 14 dicembre) – Crotone-Cosenza 1-1 (sospesa l’1/12 per nebbia sul risultato di 1-1).

CLASSIFICA 11^ g. – Lazio 23, Pescara 22, Ascoli 19, Lecce 19, Livorno 17, Frosinone 15, Benevento 13, Crotone 12, Perugia 9, Foggia 6, Cosenza 2.

PROSSIMO TURNO (sabato 19 gennaio 2019) – Ascoli-Perugia, Frosinone-Benevento, Lazio-Foggia, Lecce-Crotone, Livorno-Cosenza. Riposo: Pescara.



