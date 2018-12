Joao Cancelo, terzino destro della Juve, ha commentato la vittoria dei bianconeri contro l’Inter. Ecco le sue parole

Il grande ex, JoaoCancelo, ha deciso la gara con l’Inter con una grande giocata. Il terzino della Juve, schierato da Allegri a sinistra dopo il primo quarto d’ora di gioco, ha controllato alla perfezione un lancio di Matuidi e ha messo in mezzo un pallone velenoso per la difesa interista ma delizioso per la testa di Mario Mandzukic che, da pochi passi, non ha sbagliato il tap-in, regalando i 3 punti alla Juve.

Joao Cancelo, ex Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida: «E’ stata una vittoria importante contro una grande squadra. L’Inter è una big ed è una rivale per lo Scudetto. L’Inter è stata una squadra molto importante per me, che mi ha fatto crescere molto. Ora però indosso la maglia della Juve e penso solo alla Juventus ma sicuramente i nerazzurri mi sono rimasti nel cuore perché ho vissuto un anno importante».