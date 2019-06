Cancelo Manchester City: Paratici vola a Londra per definire l’affare

Fabio Paratici è volato a Londra per incontrare il Manchester City e trattare della cessione di Cancelo: le ultime

Un aereo per Londra per definire una cessione importante: è stato questo il lunedì di Fabio Paratici, che ieri si è recato nella capitale inglese per incontrare il Manchester City. Il ds della Juve ha incontrato i Citizens per trattare della cessione di Cancelo.

Secondo Tuttosport, le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 55-60 milioni. Una cifra tale garantirebbe ai bianconeri una plusvalenza importante e soprattutto una somma da reinvestire sul mercato su un altro terzino.