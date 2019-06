La triste parabola di Cancelo in Italia

Joao Cancelo è pronto a lasciare l’Italia: accordo raggiunto con il Manchester City che lo pagherà 50 milioni

Sembrerebbe terminata l’avventura di Joao Cancelo in Italia. Il Manchester City è piombato sul terzino portoghese ed ha offerto ben 50 milioni alla Juve, offerta che è stata quasi immediatamente accettata dai bianconeri. Dopo due anni nel nostro campionato, quindi, si chiude la parentesi italiana di Cancelo.

Con l’Inter aveva iniziato malissimo per poi chiudere in positivo, al contrario di quanto fatto con i bianconeri. Da questi 24 mesi di Cancelo in Italia si ha l’impressione che il campionato italiano non sia adatto alle qualità e al gioco del portoghese: troppo disordinato e sbadato tatticamente. Per questo motivo, forse, il campionato inglese, con gli spazi che lasciano le retroguardie può addirsi di più a lui.