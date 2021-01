Vincent Candela ricorda i derby giocati con la maglia della Roma contro la Lazio: ecco le parole dell’ex esterno giallorosso

Vincent Candela ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Cuoio, inserto de Il Corriere dello Sport.

AVVERSARIO COME COMPAGNO – «Avrei voluto Alessandro Nesta. Uno dei difensori più forti di tutti i tempi oltre che una persona umile, da ammirare e che ho avuto modo di conoscere a fine carriera. Anche se contro di noi andava spesso in difficoltà. Delvecchio lo ha fatto sudare parecchio ma era un campione e di lui ho un ricordo molto bello».

ROMA DA SCUDETTO – «Per me solo la Juve e l’Inter hanno valori individuali migliori in serie A ma in un anno strano può capitare di tutto. La qualità della squadra di Fonseca sono evidenti e si sono viste anche domenica scorsa con l’Inter nonostante non sia stata la migliore Roma della stagione. Ora bisogna però fare bene anche nei big match».