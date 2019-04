Cannavaro scarica la Nazionale cinese: ecco le sue parole

Fabio Cannavaro rinuncia al ruolo di CT della Nazionale cinese, tuttavia rimarrà allenatore del Guangzhoue Evergrande. Ecco perchè

Giusto un mese addietro, Fabio Cannavaro annunciava il doppio incarico da allenatore: CT della Nazionale cinese e del Guangzhou Evergrande. Attraverso un comunicato, però, l’ex difensore di Real Madrid e Juventus ha comunicato di aver rinunciato all’incarico della panchina della Cina.

Ecco le sue parole: «Per rispetto del paese che da alcuni anni mi ospita sento il dovere di comunicare la rinuncia all’incarico di allenatore della nazionale cinese di Calcio. Voglio ringraziare il Guangzhou Evergrande e la federazione cinese per aver pensato a me come allenatore delle due squadre più importanti del paese; ma il doppio incarico mi porterebbe via troppo tempo dalla mia famiglia. Oltre un mese fa ho comunicato al mio Club la mia intenzione di dedicarmi solo alla mia squadra e ai miei giocatori. Spero che continuando ad allenare solo il Guangzhou Evergrande potrò comunque contribuire alla crescita dei giovani calciatori cinesi, lavorando giorno dopo giorno con passione e professionalità. Un grande in bocca al lupo alla Nazionale Cinese per le qualificazioni a Qatar 2022. Ancora grazie a tutti»