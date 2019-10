Caos Clasico: no del Barcellona allo scambio di sede

L’ipotesi di invertire le date fra andata e ritorno non trova l’appoggia del Barcellona: è caos in vista del Clasico contro il Real Madrid

Tiene banco in Spagna la questione relativa al Clasico, in programma al Camp Nou il prossimo 26 ottobre, giorno in cui si terranno manifestazioni per l’indipendentismo catalano. La Liga vorrebbe dunque cambiare data e luogo del match per evitare problemi.

Tuttavia, l’ipotesi di invertire andata e ritorno (giocando dunque a Madrid la prima partita e a Barcellona la seconda, datata 1 marzo 2020) non trova l’appoggio del club blaugrana. Possibile che si vada a uno slittamento del Clasico al prossimo 18 dicembre.