Caos Palermo, può essere ripescata la Primavera del Genoa!

Il caos del Palermo sulla mancata iscrizione in Serie B potrebbe investire anche il campionato Primavera: la situazione del Genoa

La delicata situazione del Palermo, a oggi fuori dalla B per una mancata fideiussione, si intreccia con il futuro della Primavera del Genoa. Entro il 4 luglio la Covisoc, chiuderà l’istruttoria generale sulle ammissioni e il Consiglio Federale del 12 luglio ufficializzerà le griglie di partenza della nuova stagione.

Le norme federali parlano chiaro: se il Palermo verrà spedito in Serie D, la sua Primavera (che attualmente milita in Primavera1) dovrà essere retrocessa visto ci sarebbe più di una categoria di distanza rispetto alla prima squadra. In questo caso si procederebbe con il ripescaggio della società retrocessa nei play-out: nella fattispecie si tratta del Genoa (contro l’Empoli).