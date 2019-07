Caos Palermo: si dimette in blocco tutto il Cda

Cambia il Cda in casa Palermo. Si sono dimessi in rapida successione Tuttolomondo, Albanese, Macaione e Bergamo

Come racconta Tuttosport, è sempre più caotica la situazione in casa Palermo. Il Consiglio di amministrazione, infatti, è decaduto per le dimissioni dall’amministratore delegato Roberto Bergamo – che diventerà così il nuovo presidente – e del consigliere Walter Tuttolomondo, che erano state precedute da quelle di Coco.

Decadendo in pratica l’intero Cda, sono venute meno anche le cariche del presidente Alessandro Albanese e del vicepresidente Vincenzo Macaione.