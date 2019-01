Caos Real Madrid: Kroos e Modric verso l’Inter, Perez si lancia su Icardi

Crisi Real Madrid, possibile una rifondazione: Kroos e Modric pensano all’Inter, ma l’obiettivo di Florentino Perez è Icardi.

I risultati deludenti del Real Madrid potrebbero portare la società all’avvio di una rifondazione in vista della prossima stagione. Secondo “Il Corriere dello Sport”, questa situazione determinerà degli sgarbi incrociati con l’Inter. Da un lato, i vecchi campioni dei Blancos Toni Kroos e Luka Modric, stanchi della situazione che si è venuta a creare in squadra, sarebbero pronti a fare le valigie per approdare in nerazzurro, dall’altro il presidente Florentino Perez sogna lo scippo di Mauro Icardi, visto che fra l’attaccante argentino e la società milanese non è stata raggiunta ancora l’intesa per il rinnovo del contratto.

