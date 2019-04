Al 35′, il Milan recrimina per un presunto fallo di mano di Alex Sandro, intervenuto in scivolata su un cross di Calhanoglu. L’intervento di mano sembra evidente ai rossoneri ma l’arbitro Fabbri, con l’ausilio dell‘OnFieldReview, decide: rigore negato.

Su Twitter non mancano commenti piuttosto accesi, placati in parte dal gol dell’immancabile Piatek. Eccone alcuni:

Mi raccomando eh, continuate a dire che la malafede nel calcio italiano non esiste #JuveMilan pic.twitter.com/ib7pcRqFUg

Come fa a non essere rigore? Quest'anno con la #var non ci siamo…l'anno scorso si andava a vedere ogni episodio ora gli arbitri stanno impalati 5 minuti e poi quando vanno a vedere fanno ste scelte incomprensibili! USIAMOLA BENE!!!!!!!!!#JuveMilan #SerieA pic.twitter.com/QOvqKp57JA

— Federico Tringale (@fedetringa9) April 6, 2019