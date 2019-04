Capello sulla Juventus: «Pessima prestazione, nessuno ha messo in difficoltà l’Ajax»

Capello sulla prestazione dell’Ajax: «Hanno giocato ad un ritmo superiore rispetto alla Juve, pochi in Europa hanno la loro qualità»

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della Juventus per 2-1 contro l’Ajax: «Ho visto una buona Juve nel primo tempo, l’Ajax ha fatto poco. I bianconeri hanno avuto sfortuna, hanno subito gol pochi minuti dopo il vantaggio. Da lì si sono sciolti e non sono più riusciti a creare pericoli».

Capello continua: «L’Ajax ha giocato ad un ritmo superiore rispetto alla Juventus, con un pressing assoluto ed una qualità che in pochi hanno in Europa. Non c’ un giocatore della Juve che abbia fatto un dribbling e che li abbia messi in difficoltà. L’unico a creare pericoli all’Ajax è stato Emre Can»