CAPUTO: «C’è amarezza, dobbiamo ripartire dai 20′ finali» – VIDEO

Caputo commenta con rammarico la sconfitta del Sassuolo con l’Inter per 4-3: «C’è amarezza, dobbiamo ripartire dai 20′ finali»

Una partita che, per certo, non ha lasciato campo alla noia. Ma che, per il Sassuolo, si è conclusa amaramente. Perché nella fiera del gol del Mapei Stadium è stata l’Inter ad imporsi per 4-3 sui neroverdi.

Ciccio Caputo ha così commentato con rammarico la sconfitta patita tra le mura di casa: «C’è grande amarezza, adesso dobbiamo ripartire dai 20′ finali e giocare così nella prossima gara col Verona».