Caputo: «La provincia? È la mia origine, non la rinnego. Grazie De Zerbi»

Francesco Caputo, ha parlato così dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni si prepara alla gara con la Bosnia.

GRAZIE A DE ZERBI- «Sono davvero felice di questa convocazione, ringrazio il Sassuolo e mister De Zerbi. Per me questa è una grande emozione, non ho mai mollato».

LA MIA PROVINCIA- «Non mi infastidisce questa etichetta, me la porto dietro da tanto tempo e non rinnego nulla. Sono contento del percorso che ho fatto e ora mi godo con tanta voglia questa opportunità. Sono il ragazzo più felice al mondo».

COSA SIGNIFICA ESSERCI- «Dopo tanti anni di sacrifici, questo è un sogno che si avvera. Ho sempre seguito la Nazionale, l’ho sempre tifata ed essere qui sicuramente è diverso, la vedi da un’altra prospettiva perché lotti per i colori della tua nazione».