Caressa: «C’è un nome a sorpresa per la panchina della Juve». Così il giornalista Sky sul sostituto di Allegri

Suggestione o utopia? Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, tira fuori un nome a sorpresa per il dopo Massimiliano Allegri: «Il posto di Allegri magari sarà preso da un allenatore che fino a questo punto non è stato neanche nominato. Un nome a sorpresa ad esempio potrebbe essere Roberto De Zerbi. Si tratta di una mia provocazione, ma sarebbe una grossa responsabilità per la dirigenza bianconera. È una mia boutade…».

Poi, sul futuro del tecnico livornese: «Secondo me Allegri può star fermo un anno. La squadra più adatta a lui sarebbe stata il Manchester United, ma al momento la panchina non è libera e bisognerà vedere».